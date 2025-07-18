Депутат Европарламента от Латвии отметил, что над документом "придется еще много работать"

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Представленный Еврокомиссией бюджет ЕС на период 2028-2034 гг. фактически меньше нынешнего, несмотря на заявленное увеличение общей суммы, поскольку значительная часть средств пойдет на погашение долгов прошлых лет. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Латвии, бывший мэр Риги (2009-2019) Нил Ушаков.

"Проблема в том, что значительная часть из денег, которые запланированы на будущие семь лет - это будет расплата по предыдущим долгам, по кредитам", - заявил политик в интервью латвийскому гостелерадио LSM. По оценкам парламентария, в предложенном бюджете объединения "много проблем", поэтому над документом "придется еще много работать".

Ранее Еврокомиссия предложила увеличить следующий семилетний бюджет ЕС на 2028-2034 годы на €800 млрд, его общий объем составит порядка €2 трлн против €1,2 трлн в 2021-2027 годах. При этом Еврокомиссия предложила выделить дополнительное финансирование странам ЕС, которые граничат с Россией, Белоруссией и Украиной, мотивируя это повышенными рисками безопасности. Кроме того, Европейская комиссия предложила ввести единовременный ежегодный сбор для компаний с оборотом более €100 млн.

Переговоры об утверждении нового многолетнего бюджета ЕС начнутся в сентябре и должны завершиться к сентябрю 2027 года, после чего в рамках положений этого плана будут формироваться годовые бюджеты Евросоюза.