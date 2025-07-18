По данным Центрального реестра иностранцев, по состоянию на 30 июня в Германии находились 11 172 гражданина Афганистана, которым было необходимо покинуть страну

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил о необходимости проведения переговоров с движением "Талибан" для депортаций в Афганистан мигрантов из этой страны из числа опасных преступников.

"Если мы также считаем, что хотим и в будущем продолжать разрешать депортации в Афганистан, то нам необходимо поддерживать эти контакты, нам необходимо вести эти переговоры. Это ниже уровня дипломатических отношений, однако эти переговоры необходимо провести", - сказал Добриндт в эфире телеканала ARD.

Глава МВД ФРГ отметил, что на борту самолета, который вылетел в Кабул из аэропорта Лейпцига примерно в 8:35 (9:35 мск), находился 81 афганец. Депортированные лица, по его словам, являются "серьезными и очень серьезными преступниками". Подобные депортации представляют "совершенно законный интерес граждан", подчеркнул министр. Акция была проведена при содействии Катара и посредством технических контактов с Афганистаном, резюмировал Добриндт.

Ранее в пятницу газета Bild сообщила, что правительство ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца впервые после прихода к власти 6 мая депортировало в Афганистан мигрантов из этой страны из числа опасных преступников. Чартерный рейс Qatar Airways вылетел в Кабул из аэропорта Лейпцига. На борту самолета Airbus A330-200 (QR7431) находятся совершившие правонарушения афганцы, которые были доставлены в саксонский город из разных федеральных земель Германии. Каждый из них перед полетом получил на руки €1 тыс. на покрытие первоначальных расходов по возвращении.

По данным Центрального реестра иностранцев, по состоянию на 30 июня в Германии находились 11 172 гражданина Афганистана, которым было необходимо покинуть страну, в том числе 9 462 с временной отсрочкой депортации и 1 710 лиц, не имеющих таковой.

Германия прекратила высылку в Афганистан после прихода в нем к власти талибов летом 2021 года. Запрет на депортацию действовал почти три года. Лишь в середине 2024 года тогдашний министр внутренних дел Нэнси Фезер (СДПГ) отменила данное решение под мощным давлением блока ХДС/ХСС. 30 августа 2024 года чартерным рейсом Qatar Airways в Афганистан было доставлено 28 совершивших правонарушения афганцев.