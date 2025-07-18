По данным LSM, по пять укрытий оборудуют в Лудзенском, Балвском и Краславском краях

ВИЛЬНЮС, 18 июля. /ТАСС/. Власти Латвии построят 15 бомбоубежищ в регионах, расположенных у границы с Россией. Об этом сообщил портал латвийского гостелерадио LSM.

По его информации, по пять укрытий оборудуют в Лудзенском, Балвском и Краславском краях. Отмечается, что денежные средства на строительство бомбоубежищ в балтийской республике выделены из европейского фонда регионального развития. "Это лишь первый шаг к созданию общественных убежищ. Нам предстоит пройти еще долгий путь", - приводит портал слова депутата Балвской краевой думы Сергея Максимова.

В апреле министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис заявил, что Рига рассматривает возможность организации в стране "мобильных укрытий". По его мнению, это решение могло бы быть эффективно реализовано рядом с государственными учреждениям.