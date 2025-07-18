Как говорится в документе, решение принято на основании статьи закона, согласно которой добровольное участие в иностранных вооруженных силах является основанием для лишения молдавского гражданства

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о лишении гражданства пятерых жителей страны, которые служат в Оперативной группе российских войск (ОГРВ), размещенной в Приднестровье.

Согласно указу, гражданства лишены Эдуард Мокусей (1974 года рождения), Николай Овсов (1986 года рождения), Александр Приходченко (1976 года рождения), Андрей Саблицов (1982 года рождения) и Денис Стефанов (1981 года рождения). Как говорится в документе, решение принято на основании статьи закона, согласно которой добровольное участие в иностранных вооруженных силах является основанием для лишения молдавского гражданства.

"Пять человек, которых лишили молдавского гражданства, добровольно вступили в состав российских войск, незаконно размещенных в Приднестровье (ОГРВ - прим. ТАСС)", - заявил пресс-секретарь президента Игорь Захаров.

Ранее Санду сообщила об угрозе набора в российскую армию жителей Приднестровья и пригрозила лишать таких людей молдавского гражданства. Тем не менее эта мера не была использована главой Молдавии против молдавских наемников, которые воюют в ВСУ. Более того, они открыто выступили на телевидении Молдавии, где пригрозили вернуться в страну, чтобы с оружием в руках расправиться с политическими противниками президента.

Ранее Санду лишила также гражданства лидера Партии регионов Молдавии Александра Калинина, который был обвинен в поддержке России, попытках дестабилизации ситуации в республике и попал под санкции ЕС и Канады. Администрация главы Молдавии также сообщала, что Санду намерена лишить гражданства лидера блока оппозиционных партий Илана Шора и бывшего главу Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, которые были внесены в санкционные списки Совета ЕС.

ОГРВ в Приднестровье

В 1992 году после подписания с Молдавией соглашения о мирном урегулировании приднестровской проблемы в зону вооруженного конфликта были введены российские миротворцы, которые поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья. Позже 14-я российская армия в Приднестровье была преобразована в ОГРВ численностью около 1 тыс. человек, в задачу которых входит охрана складов, где хранятся свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, завезенных после вывода советских войск из европейских стран, а также поддержание миротворческой миссии. Молдавия добивается вывода ОГРВ и препятствует проведению ротации. В настоящее время в ОГРВ служат жители Приднестровья, имеющие наряду с молдавским гражданство РФ.

Кишинев предлагает заменить ОГРВ на гражданскую миссию с международным мандатом. Однако в Тирасполе выступают против этого, указывая, что подобная миссия в 1992 году не смогла предотвратить боевые столкновения, в результате которых погибли больше тысячи человек, а десятки тысяч были ранены.