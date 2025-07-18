Это стратегия затягивания войны, пока страны НАТО не перевооружатся, заявил Денис Ярославский

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Предложение Киева западным производителям вооружения испытывать их продукцию в зоне боевых действий превратит Украину в полигон для иностранного военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом заявил офицер ВСУ Денис Ярославский.

"Давайте честно: все происходящее превращает нашу страну в полигон, Афган. Наши города, наши поля, наши солдаты, становятся объектами для испытаний", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, Украина может стать "бесконечно выгодным полигоном для глобального ВПК". "Разве это и есть "план победы" или "план мира", или какой там еще по счету план? Это стратегия затягивания войны, пока страны НАТО не перевооружатся. Это бизнес - очень прибыльный бизнес <...> для международных корпораций ВПК и приближенных к "военным потокам" менеджеров", - подчеркнул Ярославский.

18 июля агентство Reuters сообщило, что Украина предложила зарубежным оружейным производителям проводить испытания новейших образцов их продукции в зоне боевых действий. По его информации, предлагаемая Киевом схема под названием "Испытания на Украине" подразумевает, что иностранные компании будут отправлять туда свою продукцию, проводить онлайн-обучение по ее использованию, а затем ждать от украинских военных отчеты по результатам испытаний образцов вооружений.

В Киеве и ранее не скрывали, что украинский конфликт фактически используется для тестирования западных военных технологий. В июле 2023 года занимавший тогда пост министра обороны Украины Алексей Резников заявлял, что боевые действия дали возможность партнерам увидеть, как работает их оружие в противостоянии с российским, нуждается ли в модернизации и доработке. Тогда он назвал Украину "лучшим полигоном для мировой военной промышленности".

Как отмечал в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, Западу выгодно использовать Украину как военный полигон и площадку для испытания оружия для войны с РФ.