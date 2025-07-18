Численность украинского населения уже не вернется к советскому уровню в 52 млн человек, сообщила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Число умерших на Украине в первой половине 2025 года почти в три раза превысило число новорожденных. Это следует из данных сервиса "Опендатабот", специализирующегося на мониторинге государственных реестров страны.

Сервис приводит статистику Минюста Украины, согласно которой за первую половину 2025 года в стране родилось 86 795 человек и умерло 249 002. Соотношение рожденных и умерших составляет примерно 1:3.

Подобная тенденция сохраняется на протяжении уже пяти лет. В первом полугодии 2021 года на Украине родилось 133 457 человек, умерло 349 042 человека; в первой половине 2022 года родилось 104 905, умерло - 291 071; в первой половине 2023 года родилось 93 491, умерло - 258 055; в первой половине 2024 года родилось 87 655, умерло - 250 972.

При этом наибольшее число новорожденных фиксируется за последние полгода в Киеве - 9 947, или 12% от общей численности. Больше всего смертей за полгода фиксируется в Днепропетровской области - свыше 27 тыс., каждая девятая в стране.

По информации сервиса, население страны уменьшается более чем на 300 тыс. ежегодно. Всего за 10 лет рождаемость сократилась в 2,2 раза: если в 2016 году средние показатели рождаемости в стране за месяц составляли 32 тыс., то в этом году среднемесячное число новорожденных уменьшилось до 14 тыс.

Украина с момента получения независимости переживает серьезные демографические проблемы. По оценкам Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Украины, на подконтрольных Киеву территориях в прошлом году проживало от 25 до 28 млн человек. Директор учреждения Элла Либанова ранее заявляла, что численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживало около 52 млн человек. В 2012 году, когда коэффициент рождаемости достиг в стране локального максимума, он составил лишь 1,53. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, после 24 февраля 2022 года с Украины уехали почти 10 млн человек.