На протяжении четырех лет, у жителей региона складывается впечатление, что правящая партия поставила задачу уничтожить Гагаузию, считает член парламента Молдавии

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности оказывают давление на Гагаузию, чтобы лишить автономию ее прав. Об этом заявил на брифинге депутат парламента Молдавии Александр Суходольский, представляющий блок оппозиционных партий "Победа".

"Тридцать лет назад был принят закон об особом правовом статусе Гагаузии. На протяжении четырех лет, у жителей региона складывается впечатление, что правящая партия поставила задачу уничтожать автономию. Против главы Гагаузии Евгении Гуцул заведено надуманное уголовное дело, ее хотят лишить свободы только за то, что она занимает этот пост и является одним из самых ярких оппозиционеров в стране", - сказал Суходольский, который представляет в парламенте группу депутатов из Гагаузии.

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована в рамках уголовного дела, которое касается финансирования ее избирательной кампании в 2023 году. Параллельно с этим с прошлого года идут судебные разбирательства по другому делу, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию оппозиционной партии. Глава Гагаузии категорически отвергает все доводы стороны обвинения и называет дело политическим.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует закон.