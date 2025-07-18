Силы МВД находятся в состоянии готовности без совершения каких-либо перемещений или развертывания в провинции, сообщил представитель министерства Нуреддин аль-Баба

ТУНИС, 18 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел в переходном правительстве Сирии не вводило свои подразделения в провинцию Эс-Сувейда на юге страны для пресечения столкновений между отрядами самообороны горцев-друзов и ополченцами арабских племен. Об этом сообщил представитель министерства Нуреддин аль-Баба.

"Подтверждаем, что силы МВД в настоящее время находятся в состоянии готовности без совершения каких-либо перемещений или развертывания в провинции", - приводит заявление представителя сирийское агентство SANA. По его словам, "информация о вводе подразделения [министерства] внутренней безопасности в провинцию Эс-Сувейда является недостоверной".

Ранее телеканал Syria TV передавал, спецподразделения сил безопасности переходного правительства Сирии сосредоточились вокруг города Эс-Сувейда и готовятся войти в него в качестве сил разъединения.

По информации агентства SANA, столкновения между отрядами самообороны горцев-друзов и ополченцами арабских племен в Эс-Сувейде в настоящее время продолжаются.

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.