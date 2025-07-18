Мерц раскритиковал действия Израиля в Газе, назвав ситуацию недопустимой

При этом канцлер ФРГ отметил, что Германия оказывает гуманитарную помощь в секторе Газа и готова сделать больше

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц подверг резкой критике действия Израиля в секторе Газа и назвал неприемлемой ситуацию в анклаве.

"Вот почему четыре недели назад я публично заявил <…> что то, что происходит в секторе Газа, больше для нас неприемлемо и что мы настаиваем, во-первых, на прекращении огня там и, во-вторых, на оказании всеобъемлющей гуманитарной помощи населению региона. Я также нахожусь в регулярном личном контакте с премьер-министром Израиля [Биньямином Нетаньяху]", - сказал Мерц на большой пресс-конференции в Берлине.

При этом канцлер ФРГ отметил, что Германия оказывает гуманитарную помощь в секторе Газа и готова сделать больше. "Но это предполагает, что правительство Израиля также сделает это возможным и будет говорить об этом", - констатировал Мерц. "Мы хотим попытаться помочь, мы также тесно координируем свои действия в рамках Европейского союза и среди стран "евротройки", я также говорил об этом вчера с премьер-министром [Великобритании Киром] Стармером в Лондоне, и я поговорю об этом снова с [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном на следующей неделе в ходе его визита в Берлин. Мы хотим помочь стране, но мы также четко говорим, что это [события в Газе] неприемлемо, и то, что там сейчас происходит, больше недопустимо", - констатировал Мерц.

Он вновь выступил против приостановки действия соглашения об ассоциации ЕС с Израилем.

Глава правительства ФРГ также высказался против приравнивания действий Израиля в Газе и России на Украине. "Израиль, в отличие от России, все еще является демократией. Израиль, в отличие от России, - страна, подвергшаяся нападению. И Израиль защищается от этих атак. Если бы он этого не сделал, Государства Израиль сегодня уже не существовало бы", - утверждал канцлер ФРГ, добавив, что это якобы отличает действия Израиля от действий РФ на Украине.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.