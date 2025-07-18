Эксперт Квеси Пратт - младший: Зеленский пытается посеять в Гане хаос с Украины

По его словам, подтверждением этого стал разговор Зеленского с президентом Джоном Драмани Махамой, по итогам которого Зеленский заявил, что Гана готова финансировать производство беспилотников, а Украина готова помочь ей обеспечивать безопасность границ

НАЙРОБИ, 18 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский находится в отчаянии и на этом фоне пытается "посеять в Гане хаос с Украины". С таким утверждением вступил публицист и панафриканист из Ганы Квеси Пратт - младший.

"К сожалению для ганцев, Зеленский выбрал Гану в качестве одного из направлений своего экспорта проблем, чтобы посеять семена недоверия и подорвать внешнюю политику неприсоединения", - отметил эксперт в X.

По его словам, подтверждением этого стал недавний телефонный разговор Зеленского с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой, по итогам которого Зеленский заявил, что Гана готова финансировать производство беспилотников, а Украина готова помочь Гане обеспечивать безопасность границ.

"Гане нет смысла финансировать производство украинских беспилотников, которые используются в войне с Россией, учитывая нестабильное состояние экономики Ганы, обремененной долгами и энергетическим кризисом, - отметил Пратт-младший. - Еще более шокирующим является обещание Украины помочь Гане обеспечить безопасность границ. Имеются многочисленные доказательства того, что украинские разведчики и военнослужащие помогают террористическим группировкам сеять хаос среди граждан и общин в Буркина-Фасо, Мали и Нигере. Опасения Ганы по поводу безопасности границ проистекают <...> именно из угроз со стороны террористов, которых Украина поддерживает в государствах Сахеля".

Отдельное внимание эксперт обратил на украинские предложения по укреплению партнерства в агропромышленном секторе. "Украина, лидеры которой разъезжают по всему миру, моля о помощи, как попрошайки с чашками в руке, не в состоянии решить ни одну из проблем Ганы", - уверен он.

"Необходимо остановить Зеленского, который пытается посеять хаос с Украины в Гане, - подытожил Квеси Пратт - младший. - Его поддержка террористов в Альянсе государств Сахеля уже создала нам достаточно проблем".