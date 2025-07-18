Экс-советника посла Казахстана приговорили к шести годам за истязание жены

Сакена Мамаша признали виновным и лишили дипломатического ранга

АСТАНА, 18 июля. /ТАСС/. Суд в Астане приговорил к шести годам лишения свободы бывшего советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша по делу об истязании им супруги.

"Назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сказал судья в завершение процесса, видеозапись оглашения приговора в первой инстанции опубликовало госагентство Казинформ.

По данным суда, на данный момент экс-дипломат является временно безработным, а также он уже не состоит в браке. Его признали виновным в истязании жены, а также лишили дипломатического ранга.

В прошлом году казахстанский общественный фонд "Не молчи.кз" опубликовал обращение Карины Мамаш - жены дипломата Сакена Мамаша. По словам женщины, муж на протяжении 10 лет насиловал и избивал ее. После этого в МИД Казахстана сообщили, что дипломата отозвали из ОАЭ, а затем он был задержан и помещен под стражу.

В апреле этого года главу фонда "Не молчи.кз" Динару Смаилову, более известную под псевдонимом Дина Тансари, задерживали в Черногории, но суд отказался выдать ее Астане, так как между странами нет договора об экстрадиции. В Казахстане активистка является фигурантом шести уголовных дел о распространении ложных фактов о насилии, а также о сборе денег жертвам насилия, которые, по утверждению следствия, не требовались .

До этого в Казахстане состоялся суд над экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, которого приговорили к 24 годам лишения свободы за истязание и убийство жены.