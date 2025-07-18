По мнению газеты, союзники Вашингтона отставили в сторону старые обиды и создают "параллельные дипломатические и оборонные институты"

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Союзники Вашингтона в Европе создают "параллельные дипломатические и оборонные институты", готовясь к тому, что США больше не будут основным гарантом экономической и военной безопасности. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По мнению NYT, лидеры Великобритании, Франции и Германии отставили в сторону старые обиды. Они создают новые оборонные партнерства и вместе с опаской поглядывают на США, давнего союзника. Президент США Дональд Трамп за эти полгода устроил встряску трансатлантическому альянсу, насчитывающему десятки лет, пишет издание.

В мае канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетили Киев. Великобритания и Франция 10 июля договорились углубить сотрудничество в области ядерного сдерживания, допустив возможность скоординированных действий в этой области. Лондон и Берлин 17 июля подписали соглашение об экономическом и оборонном сотрудничестве. Как отмечает газета, сотрудничество этих трех стран теперь иногда называют "треугольным альянсом".

По словам собеседников NYT среди европейских официальных лиц, новые институты призваны дополнить существующие структуры, включая НАТО и Группу семи, а не заменить их. Однако НАТО - это "разросшаяся оборонная бюрократия", охватывающая 32 страны, среди которых есть некоторые разногласия. Чиновники в Берлине, Лондоне и Париже хотят создать менее крупную и более гибкую группу, чтобы реагировать "на сдвиг в отношениях" между Европой и США, пишет газета. В частных разговорах чиновники в Германии говорят, что "сейчас самой правильной стратегией будет увеличение военных расходов и более тесное сотрудничество с партнерами в Европе", отмечает издание.