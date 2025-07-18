Грузия может лишиться безвиза с ЕС, если не выполнит его рекомендации

Речь идет о защите фундаментальных прав и отмене законов, ограничивающих свободу, а также усилении борьбы с коррупцией, отметили в представительстве объединения в стране

ТБИЛИСИ, 18 июля. /ТАСС/. Евросоюз может приостановить для Грузии безвизовый режим, если страна до конца августа не выполнит рекомендации. Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Грузии.

"Евросоюз ждет от Грузии обновленной информации до конца августа. Если вопросы останутся нерешенными, за этим может последовать полная приостановка безвизового режима", - говорится в сообщении.

Как отмечает представительство, среди рекомендаций - "защита фундаментальных прав и отмена законов, ограничивающих свободу", а также усиление борьбы с коррупцией. Там также напомнили, что в январе ЕС приостановил безвизовый режим для обладателей служебных и дипломатических паспортов Грузии, и подчеркнули, что безвизовый режим основывается на "уважении фундаментальных прав и свобод".

Ранее грузинский телеканал "Имеди" опубликовал письмо Еврокомиссии, направленное главе МИД Грузии Маке Бочоришвили. В нем говорится о риске Грузии лишиться безвизового режима с ЕС в случае невыполнения рекомендаций Еврокомиссии. Среди восьми рекомендаций, указанных в письме, - отмена законов об иноагентах и о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), принятых в 2024 году. Власти Грузии заявляют, что не намерены отменять принятые законы, и называют письмо Еврокомиссии очередным шантажом.