Специалист пояснил, что на испытаниях достаточно трудно смоделировать обстановку реальных боевых действий

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Западные оружейные компании, вероятно, согласятся на предложение Киева об испытании перспективного оружия на поле боя с РФ. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Михаил Ходаренок.

"Скорее всего, западные компании на этот призыв откликнутся. Потому что когда создается то или иное оружие, образец, то вначале к нему разрабатываются тактико-технические требования - что хочет получить армия от промышленности. Потом промышленность создает прототип. Идет целая серия испытаний. Заводские, совместные, государственные. Потом, после государственных испытаний, принимается решение о принятии, например, на вооружение приказом министра обороны того или иного образца и развертывается серийное производство. Но главный экзамен для любого образца - это все-таки война", - сказал Ходаренок.

Он пояснил, что на испытаниях достаточно трудно смоделировать обстановку реальных боевых действий, особенно боевых действий будущего, и образец, который был принят на вооружение в мирное время, пройдя все испытания, на практике, при реальном боевом применении может оказаться не таким эффективным, как считалось изначально.

Ранее сообщалось, что Украина предложила зарубежным оружейным производителям проводить испытания новейших образцов вооружений на линии боевого соприкосновения в зоне российско-украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление поддерживаемой украинским правительством координационной платформы по развитию оборонных технологий Brave1.