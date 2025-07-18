При этом объекты в Натанзе и Исфахане могут еще работать, сообщает газета

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Американская разведка пришла к выводу, что США нанесли серьезный ущерб лишь одному иранскому ядерному объекту - в Фордо. Как отмечает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, масштабы урона комплексам в Исфахане и Натанзе до сих пор неизвестны и они могут еще функционировать.

"Мы не можем определенно сказать, что она была полностью уничтожена", - сказал американский чиновник об инфраструктуре иранской ядерной программы. В то же время цель по разрушению комплекса в Фордо, "похоже, была достигнута", отметил собеседник издания, близкий к Конгрессу.

Согласно выводам разведывательного сообщества США, ядерные объекты в Натанзе и Исфахане "не были полностью уничтожены", оценка масштабов урона продолжается, пишет газета. По информации источников, Вашингтон до сих пор не знает, были ли перемещены запасы обогащенного урана с иранского ядерного объекта в Фордо, который понес наибольший ущерб в ходе американской атаки. Если нет, эти материалы "снова используются", отметил собеседник WP.

По информации источников, противобункерные бомбы, использованные для атаки на Фордо, не применялись в ходе ударов по объекту в Исфахане, поскольку Пентагон оценил его оборону как "практически непроницаемую". В Исфахане расположен крупнейший ядерный исследовательский комплекс исламской республики, где инфраструктура может находиться еще глубже и под более твердыми породами, чем в Фордо.

Ранее телеканал NBC News, не приводя подробностей, сообщил, что лишь один ядерный объект в Иране был поврежден в результате ударов США. Белый дом опроверг публикацию телеканала. Как передала 24 июня телекомпания CNN, американское разведсообщество считает, что удары по Ирану не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Тегерана. Согласно предварительной оценке разведки США, атака, скорее всего, лишь отсрочила на несколько месяцев появление у Тегерана ядерной бомбы. Эти выводы подготовило Разведывательное управление Министерства обороны США. При этом оно уточнило, что выдвигает такие заключения с низкой степенью уверенности в их точности.

Президент США Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет 25 июня, в том числе цитируя новые данные американской разведки, выразили уверенность в том, что ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, по которым были нанесены удары в ночь на 22 июня, фактически стерты с лица земли. Кроме того, Белый дом заверил, что, согласно имеющейся у Вашингтона информации, Ирану не удалось заблаговременно вывезти ядерные материалы с этих комплексов.