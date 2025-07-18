Пентагон срочно проверит данные о доступе инженеров Китая к системам МО США

Глава комитета Сената Соединенных Штатов по разведке Том Коттон ранее обратился к Минобороны с просьбой проверить информацию о том, что Microsoft при обслуживании компьютерных систем ведомства использует в качестве субподрядчиков программистов из КНР

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США срочно проверит информацию о том, что программисты из Китая могут иметь доступ к системам оборонного ведомства на правах субподрядчиков Microsoft. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Наша команда уже занимается этим вопросом в срочном порядке. Иностранные инженеры из любой страны, включая, конечно, Китай, никогда не должны иметь доступ к системам Министерства обороны США", - написал он в X.

Ранее глава комитета Сената США по разведке, сенатор Том Коттон (республиканец, от штата Арканзас) заявил, что обратился к Министерству обороны США с просьбой проверить информацию о том, что Microsoft при обслуживании компьютерных систем Пентагона использует в качестве субподрядчиков программистов из Китая. Несмотря на надзор со стороны американских технических специалистов, отметил Коттон, это создает риски внесения вредоносного кода.