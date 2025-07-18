Корреспондент портала Барак Равид уточнил, что это может произойти в Вене или Женеве

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Должностные лица Ирана и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) могут провести на следующей неделе переговоры, направленные на урегулирование ситуации вокруг ядерных разработок Тегерана. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

Он уточнил, что эта встреча может состояться в Вене или Женеве. "Как ожидается, Иран направит [на эти консультации заместителей министра иностранных дел Казема] Гарибабади и [Маджида] Тахт-Раванчи", - написал Равид. По его свидетельству, "евротройка" тоже будет представлена высокопоставленными дипломатами.