Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что на Балканах создан целый хаб для контрабанды оружия с украинской территории и проблема носит масштабный характер

СОФИЯ, 18 июля. /ТАСС/. Болгария не участвует в контрабанде поставляемого Западом оружия с территории Украины. Такое утверждение содержится в официальном заявлении МИД Болгарии, опубликованном на его сайте и распространенном в СМИ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на контрабанду западного оружия с Украины, в которую, в частности, вовлечены Польша, Финляндия, Румыния и Болгария. По ее словам, на Балканах создан целый хаб для контрабанды оружия с Украины и проблема носит масштабный характер, что признают западные спецслужбы.

Как отмечается в заявлении МИД Болгарии, она "последовательно выполняет" строгие стандарты экспортного контроля оружия. Данные российской стороны в Софии охарактеризовали как "очередной эпизод враждебной дезинформационной кампании".