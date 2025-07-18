Министр обороны Денис Шмыгаль будет разрабатывать это предложение с американской стороной, сообщила премьер-министр Украины

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский договорились на политическом уровне об инвестициях в производство дронов на Украине и их закупке Вашингтоном. С таким утверждением выступила новый украинский премьер Юлия Свириденко.

"Есть политическая договоренность. Речь идет об инвестициях в расширение производства на Украине. Сейчас уже новый министр обороны [Денис] Шмыгаль будет разрабатывать это предложение с американской стороной. Дальше уже будет техническая работа", - цитирует ее издание "Общественное. Новости".

Накануне Зеленский в интервью газете The New York Post заявил, что стороны "рассматривают "мегасделку", в рамках которой США купят проверенные в боевых условиях украинские беспилотники в обмен на согласие Киева закупить у Америки ряд вооружений".