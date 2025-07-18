Президент США также заявил, что предыдущая американская администрация "боролась с индустрией" криптовалют

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника на высшем государственном посту Джо Байдена жестоким и некомпетентным человеком. С такой оценкой он выступил на церемонии подписания законопроекта о регулировании криптовалют в Белом доме.

Трамп заявил, что предыдущая американская администрация "боролась с индустрией" криптовалют. "Они жестокие люди. Народ не осознает того, что они были некомпетентными и жестокими", - отметил глава Белого дома.

"Джо [Байден] был некомпетентен, но он также был известен как жестокий парень", - продолжил Трамп. "Думаю, в этом случае лучше быть некомпетентным. Вы ведь не хотите, чтобы [во главе государства находился] жестокий и при этом грамотный парень? Если бы вы этого хотели, я бы здесь не стоял", - с иронией отметил глава Белого дома.