По данным газеты, президент США не намерен делиться системами, которые есть у американской армии

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп потребовал от Германии предоставить Киеву системы ПВО Patriot из собственных запасов. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на правительственные источники.

Изначально предполагалось, что Украина получит от американцев две системы Patriot, а Германия профинансирует восполнение запасов США. Теперь выяснилось, что ФРГ должна передать Киеву собственные Patriot, в то время как Бундесвер уже испытывает их нехватку. По данным газеты, Трамп не намерен делиться системами, которые есть у американской армии. Таким образом, Германии придется не только передать свои зенитно-ракетные комплексы, но затем еще закупить их у США для пополнения собственных запасов.

По информации источников Bild, обсуждается вариант, при котором Швейцария, которая стоит в очереди на получение системы Patriot, уступит ее Украине, а Германия оплатит расходы. Однако комплекс находится на стадии доработки и поступит только через 6-8 месяцев. Германская сторона также изучает возможность передачи одной системы Patriot из собственных запасов, но в таком случае ей придется заказать ее у американцев для Бундесвера, а на это уйдут годы.

Армия ФРГ уже сейчас сталкивается с нехваткой средств ПВО, прежде всего Patriot. Три системы переданы Киеву, две размещены в Польше для защиты аэропорта, через который осуществляется транспортировка военной продукции на Украину. Еще три системы в настоящее время модернизируются и пока не могут использоваться, одна нужна для обучения военных. Остается три готовых к применению комплекса Patriot, а в случае передачи Киеву одного из них - всего две системы.

14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Как заявил американский президент, поставки будут включать 17 систем Patriot.