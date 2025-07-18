В документе отмечается стремление администрации Дональда Трампа к прозрачности и значительный "интерес общественности к расследованию дела"

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Министр юстиции и генеральный прокурор США Пэм Бонди и ее заместитель Тодд Бланш направили в суд Нью-Йорка ходатайство о публикации стенограмм показаний свидетелей, данных перед большим жюри присяжных, по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен несколько лет назад в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода.

"По приказу генерального прокурора, министерство юстиции просит суд опубликовать стенограммы большого жюри, связанные с упомянутым обвинением", - говорится в документе, опубликованном в электронной базе суда по Южному округу штата Нью-Йорк.

В ходатайстве отмечается "стремление администрации [президента США Дональда Трампа] к прозрачности" и значительный "интерес общественности к расследованию дела Эпштейна".

Большое жюри присяжных направляет интересующим следователей лицам повестки, заслушивает их показания, а также решает, достаточно ли у следствия улик для предъявления обвинений.

Дело Эпштейна

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

6 июля портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных фигур со стороны Эпштейна, наличия списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что списка клиентов Эпштейна, о котором фактически упоминала ранее министр юстиции США Пэм Бонди, не существует. Бонди затем дала дополнительные пояснения, из которых следовало, что она неточно выразилась: имела в виду все документы по делу Эпштейна, а не подтверждала существование перечня его клиентов.

При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в прошлом году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории. Уточнения Трампа, Бонди и других должностных лиц администрации США вызвали бурю негодования среди значительной части сторонников нынешнего американского президента. Эти избиратели требуют публикации полной информации по делу Эпштейна.