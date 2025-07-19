Глава парламента Кортес: Никарагуа всегда будет на стороне России

Политик попросил передать президенту России Владимиру Путину, что никарагуанский народ признает и благодарит РФ за поддержку

ГАВАНА, 19 июля. /ТАСС/. Никарагуа всегда будет солидарна с Россией, сомнений в этом не появится никогда. Об этом заявил председатель парламента центральноамериканской страны Густаво Поррас Кортес во время встречи с заместителем председателя Госдумы Анной Кузнецовой и представителями совместной комиссии по межпарламентскому сотрудничеству.

Поррас попросил Кузнецову, которая находится в Манагуа для участия в торжествах по случаю 46-летия Сандинистской народной революции, передать это послание президенту РФ Владимиру Путину, а также коллегам зампреда Госдумы в обеих палатах российского парламента.

"Я бы хотел, чтобы вы передали вашим товарищам в Госдуме, а также товарищам в Совете [Федерации], президенту Путину, что от всего сердца никарагуанский народ признает [поддержку РФ] и благодарит [Россию], испытывает любовь к русскому народу", - отметил Поррас Кортес, говоря о солидарности и помощи Никарагуа со стороны СССР и России на разных этапах истории в разных сферах. Его слова приводит местный официальный портал El 19 digital. "Кроме того, мы всегда, без сомнения, будем на вашей стороне, никогда не станем в этом сомневаться", - подчеркнул он.

"Я не хочу упускать эту возможность, чтобы от имени [нашего] народа, от имени наших руководителей [сопрезидентов Никарагуа] Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо выразить бесконечную благодарность, которую мы испытываем к России со времен Октябрьской революции, со времен СССР <...> и до нынешних времен <...>, к Российской Федерации, которая продолжает быть последовательной в борьбе народов, которые сражаются за свою независимость и суверенитет", - отметил председатель никарагуанского парламента.

Посольство РФ в Никарагуа сообщило 17 июля, что делегация Госдумы во главе с заместителем ее председателя Анной Кузнецовой прибыла в Манагуа на празднование 46-й годовщины Сандинистской народной революции. В диппредставительстве отметили, что Кузнецова является спецпредставителем президента России на праздничных мероприятиях. В пятницу посольство сообщило также о прибытии в Манагуа на торжества по этому поводу делегации Совета Федерации во главе с председателем Группы сотрудничества Совета Федерации и Национальной ассамблеи (парламента) Республики Никарагуа Наталией Косихиной, которая также приняла участие во встрече делегации Госдумы с Поррасом Кортесом. "Стороны отметили плодотворный характер межпарламентского взаимодействия наших стран, богатую историю двусторонних отношений и широкие перспективы развития связей между Россией и Никарагуа", - подчеркивается в сообщении диппредставительства в его телеграм-канале. Там также указывается, что в Манагуа состоялась краткая встреча Косихиной с министром иностранных дел Никарагуа Вальдраком Джентске.

Послание главы МИД РФ

Послание по поводу 46-летия Сандинистской народной революции направил главе никарагуанского МИД министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его текст в переводе на испанский язык также приводит портал El 19 digital. В послании отмечается, в частности, что Сандинистская революция "обозначила победу никарагуанского народа в защите национального суверенитета и стала символом антиимпериалистической борьбы как в Латинской Америке, так и во всем мире". "Сегодня, в эпоху беспрецедентной глобальной турбулентности, Россия и Никарагуа демонстрируют солидарность в решении ключевых проблем современности", - говорится в послании Лаврова. В нем подчеркивается, что две страны "взаимно заинтересованы в углублении стратегического всестороннего союза, чтобы достичь практических результатов как на двустороннем уровне, так и в международном контексте". "Уверен, что последующее развитие взаимовыгодного российско-никарагуанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической и других сферах отвечает фундаментальным интересам наших братских народов, способствует укреплению многополярного мира и открывает новые возможности, чтобы совместно противостоять современным вызовам и угрозам", - отметил министр в своем послании.

Основные торжества в связи с 46-летием Сандинистской народной революции пройдут в Манагуа и других городах республики 19 июля. Годовщина победы революции - национальный праздник Республики Никарагуа.