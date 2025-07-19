Президент Сирии заявил, что вмешательство Израиля обострило напряженность в стране

Израильское вмешательство подтолкнуло страну к опасной фазе, угрожающей ее стабильности, отметил Ахмед аш-Шараа

ТУНИС, 19 июля. /ТАСС/. Израильское вмешательство обострило напряженность в Сирии и подтолкнуло страну к опасной ситуации, которая угрожает ее стабильности. Об этом заявил сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа, выступая с обращением к гражданам в связи с столкновениями в южной провинции Эс-Сувейда.

"Израильское вмешательство вновь обострило напряженность и бомбардировками на юге страны и правительственных учреждений в Дамаске подтолкнуло страну к опасной фазе, угрожающей ее стабильности", - сказал аш-Шараа. "Мы ценим важную роль, которую сыграли США в подтверждении своей поддержки Сирии в этих сложных обстоятельствах. ЕС, Россия и Китай заняли твердую позицию, осудив израильские бомбардировки и неоднократные нарушения суверенитета Сирии", - подчеркнул временный президент.

Аш-Шараа подтвердил, что "провинция Эс-Сувейда остается неотъемлемой частью сирийского государства, а друзы являются основополагающей частью сирийской национальной структуры". Он заверил, что "сирийское государство обязуется защищать все меньшинства и конфессии в стране и продолжает привлекать к ответственности всех нарушителей".

Ранее в субботу аш-Шараа объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда, где произошли столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. Спецпредставитель США по Сирии Том Барак со своей стороны сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и аш-Шараа договорились о введении режима прекращения огня при поддержке Вашингтона.

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.