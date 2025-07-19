По информации агентства, встреча с представителями компаний назначили на 21 июля

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июля. /ТАСС/. Управление по надзору за исполнением законодательства Индии вызвало представителей компаний Google и Meta (признана в РФ экстремистской) в рамках расследования продвижения в сети незаконных торговых и букмекерских платформ, использующихся для отмывания денег. Об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По их словам, "платформы Google и Meta продвигают приложения для ставок через рекламу и способствуют их распространению среди пользователей". "Агентство изучает роль цифровых платформ в продвижении этих незаконных приложений, которые находятся под пристальным вниманием в связи с потенциальными нарушениями закона о предотвращении отмывания денег", - отметили они.

Встреча с представителями Google и Meta назначена на 21 июля.

Несколько дней назад управление провело обыски в Мумбаи в рамках крупного дела о незаконной торговле ценными бумагами и онлайн-ставках, изъяв неучтенную наличность, дорогие часы, ювелирные изделия, иностранную валюту и роскошные автомобили. Во время обысков также были обнаружены счетные машины.