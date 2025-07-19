Ritzau: Дания может разместить в Оденсе до пяти предприятий ВПК Украины

Глава Минобороны королевства Троэльса Лунда Поульсена также заявил, что присутствие украинских заводов в Дании будет полезным и ей самой

СТОКГОЛЬМ, 19 июля. /ТАСС/. Дания готова разместить три-пять предприятий ВПК Украины в городе Оденсе на острове Фюн, где в марте был создан центр по производству беспилотников, сообщает агентство Ritzau со ссылкой на министра обороны королевства Троэльса Лунда Поульсена.

Как заявил политик в ходе визита в Киев, Дания ставит перед собой большие задачи по развитию военной промышленности, которая уже через несколько лет могла бы поставлять вооружения как своей армии, так и вооруженным силам союзников. Приглашение украинских военно-промышленных предприятий в Данию является частью соглашения, подписанного министрами обороны двух стран в конце июня. Глава Минобороны Дании также заявил, что присутствие украинских заводов в Дании будет полезным и ей самой, поскольку производимые ими беспилотники будут поставляться также в ВС Дании. Для реализации этой инициативы необходимы изменения в украинском законодательстве, разрешающие военное производство в других странах, аналогичный шаг должна будет предпринять и датская сторона.

На вопрос газеты Berglingske, как не допустить в Данию украинскую коррупцию вместе с заводами, Лунд Поульсен ответил, что правительство королевства отдает себе отчет в том, что у Украины с этим исторически были серьезные проблемы. "Я открыто сказал, что мы решили пойти на риск. Мы делаем все возможное, чтобы отслеживать всю продукцию, которую заказываем у украинцев, и быть уверенными, что она действительно попадет на фронт", - сказал он. По словам министра, правительство потребует "110-процентной гарантии в отношении украинского военного производства на датской земле".