По мнению главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, завершение боевых действий принесет противоположную тенденцию

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Уровень бедности на Украине с февраля 2022 года увеличился почти вдвое, до 37%. Об этом сообщил в интервью изданию "Новости.LIVE" глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

"Уровень бедности на Украине с начала конфликта в 2022 году увеличился почти вдвое - до 37%. Все экономические процессы в стране происходят с определенным знаком минуса, потому что на это влияет конфликт, на это влияют негативные ожидания <...>", - сказал он.

По мнению Гетманцева, завершение боевых действий принесет противоположную тенденцию, однако "надо уже сейчас начинать обсуждать вопросы прожиточного минимума".

В 2024 году Всемирный банк подсчитал, что около трети населения Украины - 29% - живет в бедности.