Демонстранты собираются дойти до резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Полиция Лондона начала задержания участников демонстрации в поддержку внесенного в список террористических организаций пропалестинского движения Palestine Action.

"Сотрудники полиции вмешались, происходят задержания", - говорится в сообщении Скотленд-Ярда. Людей уводят в автозаки в районе Парламентской площади. Оттуда участники демонстрации намерены перейти Вестминстерский мост и, сделав круг, пересечь Темзу по мосту Ватерлоо, дойти до резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, в руках у демонстрантов традиционные плакаты: "Я против геноцида" и "Я поддерживаю Palestine Action". Аналогичные акции проходят в других британских городах - Манчестере, Эдинбурге, Бристоле, Труро.

Palestine Action 5 июля было внесено в список запрещенных в Великобритании организаций вместе с "Русским имперским движением" и американской неонацистской группировкой Maniacs Murder Cult по предложению главы МВД Соединенного Королевства Иветт Купер. Ее инициатива была поддержана членами Палаты общин и Палаты лордов британского парламента. Таким образом, членство во всех перечисленных организациях, участие в их собраниях и любая форма поддержки их деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы.