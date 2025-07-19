Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил, что взрывы в Павлограде продолжались около шести часов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Павлоград в Днепропетровской области, обеспечивающий снабжение украинских войск под Красноармейском (украинское название Покровск) и в районе границы Днепропетровской области с ДНР (павлоградское направление), подвергся ночью интенсивной атаке. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

"Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака. Взрыв за взрывом", - отметил он. Лысак добавил, что взрывы продолжались около шести часов, повреждены несколько объектов, произошли пожары.

Павлоград является важным стратегическим узлом, на который опирается украинская система обороны в оставшейся под контролем ВСУ части ДНР.