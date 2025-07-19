Молдавский ЦИК счел, что "это вмешательство неприемлемо и подлежит ограничению"

КИШИНЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Молдавии мотивировала отказ в регистрации на выборах блоку "Победа" его связями с Россией. Об этом говорится в постановлении, которое зачитал заместитель председателя ЦИК Павел Постика.

"ЦИК считает, что принципы, изложенные в решениях ЕСПЧ, применимы и к настоящей ситуации, поскольку действия России и опосредованное участие [в блоке] Илана Шора через политические партии в Молдавии представляют собой непосредственное и незаконное вмешательство, аналогичное деятельности партии (партии "Шор" - прим. ТАСС), ранее признанной неконституционной", - говорится в постановлении. ЦИК считает, что "это вмешательство неприемлемо и подлежит ограничению". Докладчики также обвинили Россию якобы в военной оккупации территории непризнанного Приднестровья.

Члены блока "Победа" выразили недоумение мотивами членов ЦИК. "Мы пришли в ЦИК с заявлением о регистрации блока. Однако они наделали разного рода заявлений о решениях ЕСПЧ, вспомнили про приднестровский конфликт и многие другие. Я, как юрист, не понял, к чему это все", - сказал журналистам депутат парламента Василий Боля.

"С юридической точки зрения не было никаких аргументов, потому что мы подали абсолютно все, что требует законодательство. Видно, что есть политическая подоплека, политическая ангажированность этого органа. Мы будем обращаться в судебные инстанции, будем бороться", - отметил Боля.

Объединение "Победа", которое возглавил после ликвидации партии "Шор" Илан Шор, состоит из партий "Возрождение", "Шанс", "Виктория" и "Сила альтернативы и спасения Молдовы". Ранее ЦИК отказывал представителям блока "Победа" в праве участвовать в президентских выборах 2024 года под предлогом связей с партией "Шор". Она объявлена незаконной в Молдавии. На лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, на предстоящих выборах правящей Партии действия и солидарности (ПДС) не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство Молдавии будет коалиционным. Одним из соперников ПДС выступит еще один избирательный блок. Переговоры о его формировании на платформе "За Молдову" ведут Партия социалистов, Партия коммунистов, партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".