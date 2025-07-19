Шор: ЦИК Молдавии отказал в регистрации блока "Победа" по прямому указанию Санду

Лидер блока "Победа" назвал это политически мотивированным решением, ответив его очевидность

КИШИНЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Оппозиционный блок "Победа" после отказа в регистрации на парламентских выборах в Молдавии продолжит борьбу и оспорит данное решение ЦИК. Об этом заявил ТАСС лидер блока Илан Шор.

"Очевидно, что мы все делаем правильно. Это решение будет опротестовано, борьба продолжается", - сказал Шор. Он назвал абсурдными причины отказа, которые озвучил ЦИК, отметив, что члены комиссии действовали по прямому указанию президента республики Майи Санду.

"Причины отказа могли быть любыми, но в этот раз ЦИК превзошел себя. Нам заявили, что мы провели съезд в день сталинских репрессий. Также нам вменили [в вину] "нахождение российских войск в Приднестровье". Более абсурдных причин для отказа в регистрации блока вряд ли возможно придумать. Всем очевидно, что это политически мотивированное решение. Власти даже не посчитали нужным искать формальный повод. Просто отписка, не относящаяся к сути процедуры. Это решение комиссия приняла заранее по прямому указанию Санду", - подчеркнул политик.

Центральная избирательная комиссия Молдавии мотивировала отказ в регистрации связями "Победы" с Россией. В постановлении, которое зачитал заместитель председателя комиссии Павел Постика, РФ обвиняется якобы в военной оккупации территории непризнанного Приднестровья.

Объединение "Победа" состоит из партий "Возрождение", "Шанс", "Виктория" и "Сила альтернативы и спасения Молдовы". Представителям блока "Победа" было отказано и в праве участвовать в президентских выборах 2024 года под предлогом связей с партией "Шор". Она объявлена незаконной в Молдавии. На лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела.

Решающая схватка за власть

Полномочия главы государства в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. В октябре 2024 года Санду на выборах главы государства внутри страны уступила по числу голосов кандидату от Партии социалистов Александру Стояногло. Переизбраться на второй срок ей удалось во втором туре за счет голосов свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС. Лидеры крупнейших оппозиционных партий обвинили Санду в фальсификации выборов, узурпации власти при поддержке западных финансовых доноров и не признали ее легитимность.