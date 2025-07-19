WSJ: Бессент пытается убедить Трампа не увольнять главу ФРС

По данным газеты, глава Минфина США считает, что отставка Джерома Пауэлла может негативно сказаться на состоянии американской экономики и рынка

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент пытается убедить американского лидера Дональда Трампа не увольнять председателя Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) Джерома Пауэлла. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Глава Минфина считает, что отставка Пауэлла может негативно сказаться на состоянии американской экономики и рынка. Кроме того, Бессент не исключает, что ФРС планирует снизить базовую процентную ставку позднее в 2025 году. Министр предупредил Трампа и о политических и юридических препятствиях, с которыми он столкнется, добиваясь ухода Пауэлла. По сведению источников издания, Бессент также заявил американскому лидеру, что не считает необходимым увольнение Пауэлла, поскольку экономика страны находится в хорошем состоянии, а рынки позитивно реагируют на проводимую Трампом политику.

Газета не исключает, что президент Соединенных Штатов не станет увольнять главу ФРС, срок полномочий которого завершится в мае 2026 года, но уже этим летом выберет и объявит имя его преемника. Это даст Трампу более ощутимое влияние на политику в отношении уровня ставки и в то же время позволит избежать хаоса, который, вероятно, возникнет в случае увольнения Пауэлла.

Трамп ранее неоднократно выступал с жесткой критикой в отношении Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна снижать базовую процентную ставку. Трамп утверждал, что финансовый регулятор умышленно не делает этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. ФРС в июне приняла решение оставить ставку в диапазоне 4,25-4,50%. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку.

ФРС была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально она отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.