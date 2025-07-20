Президент США намерен утвердить в августе кандидатов на посты в органах власти

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) отменит августовские каникулы для утверждения кандидатов на посты в различных органах власти.

"Надеюсь, талантливейший Джон Тьюн, одержавший множество побед за последние две недели, а в действительности за полгода, отменит августовские каникулы (и длинные выходные!), чтобы утвердить моих замечательных номинантов", - написал Трамп в Truth Social.

Трамп не уточнил, о каких именно кандидатурах идет речь. В частности, как поясняет журнал Newsweek, утверждения в Сенате ожидают по меньшей мере 49 кандидатов на должности судей в нескольких штатах.

Сенат Конгресса, согласно графику на текущий год, уйдет на летние каникулы с 4 августа по 1 сентября. В этот период сенаторы, как ожидается, разъедутся из столицы по своим штатам, которые они представляют в верхней палате законодательного органа.