Соглашения с компанией были признаны необходимыми для деятельности Пентагона и NASA, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа после его конфликта с Илоном Маском изучила госконтракты, заключенные с принадлежащей ему компанией SpaceX, и пришла к выводу о невозможности отказа от большинства из них ввиду их крайней важности для Пентагона и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, проверки начались спустя несколько дней после того, как Трамп и покинувший госслужбу Маск устроили 5 июня громкое публичное выяснение отношений через социальные сети. Целью обзора было выявить случаи неэффективного расходования средств при заключении многомиллиардных контрактов со SpaceX. Кроме того, американская администрация хотела понять, могут ли конкурирующие со SpaceX компании выполнять те же задачи более эффективно.

По итогам анализа чиновники пришли к выводу, что SpaceX является одной из главных компаний в сфере ракетных запусков и предоставления услуг спутниковой интернет-связи. Соглашения с компанией были признаны необходимыми для деятельности министерства обороны и NASA. Тем не менее власти планируют в дальнейшем более детально изучить некоторые из госконтрактов.

The Wall Street Journal отмечает, что только в апреле 2025 года Пентагон заключил со SpaceX контракт "на запуски в интересах национальной безопасности" на сумму $5,9 млрд. NASA рассчитывает, что в конце июля SpaceX доставит на МКС новый экипаж.

В середине июня агентство Reuters сообщало, что Белый дом отдал распоряжение провести обзор крупных госконтрактов с компанией SpaceX. Министерство обороны США изучало вопрос о том, будет ли оно сокращать роль, которую компания Маска могла бы сыграть в создании планируемой американской системы противоракетной обороны Golden Dome.

Отношения Маска и Трампа резко обострились в июне после ухода бизнесмена с поста в ведомстве по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и на фоне рассмотрения в Конгрессе законопроекта о госрасходах. Законодательная инициатива получила поддержку Трампа, но Маск резко критиковал его положения, которые теоретически могут привести к росту государственного долга - в DOGE Маск работал именно над снижением госрасходов, чтобы сбалансировать бюджет. Законопроект был в итоге принят, Маск, который финансировал президентскую кампанию Трампа в 2024 году, заявил, что создает новую политическую партию как альтернативу республиканцам и демократам.