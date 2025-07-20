Трое палестинских детей умерли от недоедания

ДУБАЙ, 20 июля. /ТАСС/. Не менее 136 палестинцев погибли за минувшие сутки в секторе Газа в результате действий армии Израиля. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Медицинские источники сообщили, что 136 граждан, в том числе 38 человек, ожидавших получения продовольствия в пунктах распределения гуманитарной помощи, были убиты в секторе Газа в результате ударов и рейдов израильских оккупационных сил с рассвета в субботу, указывает WAFA. Агентство также сообщает, что трое палестинских детей умерли за это время от недоедания.

Ранее катарский канал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Газы сообщал, что отделения неотложной помощи больниц сектора Газа переполнены беспрецедентным количеством голодающих людей. В ведомстве также заявили, что 17 тыс. детей в Газе страдают от серьезного недоедания.

С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты, а распределение продовольствия осуществляется через систему пунктов управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF).

ООН и правозащитные группы называют объекты GHF "человеческими бойнями" и "смертельными ловушками". По данным международных организаций, порядка 900 человек погибли, пытаясь получить доступ к гуманитарной помощи в Газе с конца мая, когда GHF начал свою деятельность.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром палестинской радикальной группировки ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора.