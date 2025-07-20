На это указывает в том числе визит спецпосланника президента Соединенных Штатов по Украине Кита Келлога в Киев, отмечается в журнале

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Киевские власти могли согласовать с США свое предложение провести переговоры с Россией на следующей неделе. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

"За новым украинским предложением могут стоять договоренности с США", - пишет издание. На это указывает в том числе визит спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в Киев на текущей неделе, говорится в материале.

19 июля Зеленский заявил, что Умеров предложил российской стороне провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Как сообщил источник ТАСС, точных дат нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока нет, они будут согласованы.

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Он также сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.