Французский экономист считает, что обещанное американским лидером введение вторичных санкций в отношении торговых партнеров России станет "прежде всего катастрофой для Соединенных Штатов"

ПАРИЖ, 20 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Угрозы пошлин и санкций со стороны США в адрес стран БРИКС за сотрудничество с Россией может возыметь обратный эффект и способствовать сплочению этих стран и усилению их враждебности по отношению к Вашингтону. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС французский экономист, научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук академик Жак Сапир.

"Чем больше [президент США Дональд] Трамп будет угрожать странам БРИКС, тем больше он будет убеждать их принять политику, открыто враждебную по отношению к США. На самом деле он является лучшим пропагандистом альтернативных доллару валют, дедолларизации международной торговли и укрепления БРИКС", - сказал собеседник агентства.

Французский экономист считает, что обещанное Трампом введение вторичных санкций в отношении торговых партнеров России станет "прежде всего катастрофой для США". Он напомнил, что попытки развязать торговую войну против Китая закончились подписанием соглашения, которое "скорее благоприятно для самого Китая". Аналогичного исхода он ожидает и от возможных пошлин в отношении Индии - импорт из этой страны США пока заменить не могут.

"Таким образом, очевидно, что эти угрозы не имеют под собой никакой реальной основы, учитывая обратный эффект, который они окажут на американскую экономику. Более того, стремление США наказать страны - члены или ассоциированные члены БРИКС приведет лишь к усилению враждебности этих стран по отношению к ним. Это хорошо видно из речи, с которой президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил в июле на встрече БРИКС в Рио", - заявил Сапир.

Угрозы США

14 июля Трамп выступил в Белом доме с анонсированным заявлением по украинскому урегулированию. В присутствии генсека НАТО Марка Рютте он заявил, что "разочарован" Россией и лично ее президентом, а также объявил о решении и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа при координации Североатлантического альянса будет оплачивать такие поставки.

Кроме того, американский президент сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.

Позже, выступая на состоявшейся в Белом доме церемонии подписания законопроекта о регулировании криптовалют, Трамп выразил мнение, что БРИКС "быстро угасает" после его обещания ввести торговые пошлины против участников этого объединения.

О странах БРИКС

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась ЮАР. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия.

6 июля президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС по видеосвязи, заявил, что расчеты в национальных валютах между государствами объединения неуклонно растут. В 2024 году доля рубля и валют дружественных России стран в расчетах РФ с другими государствами БРИКС составила 90%.