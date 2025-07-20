Площадка получила такое название, так как с нее 12 апреля 1961 года совершил первый в истории человечества полет в космос советский летчик-космонавт Юрий Гагарин

АСТАНА, 20 июля. /ТАСС/. Казахстан поддерживает необходимость внесение пусковой площадки №1 на Байконуре, известной также как "Гагаринский старт", в список объектов всемирного культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и будет продвигать этот вопрос. Об этом сообщили ТАСС в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана (МЦРИАП РК).

"Казахстанская сторона поддерживает инициативу присвоения "Гагаринскому старту" статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с этим МЦРИАП РК прорабатывает данный вопрос с государственными органами", - сообщили в ведомстве.

В апреле гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе заседания комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального собрания РФ и Сенатом парламента Республики Казахстан сообщал, что полагает крайне необходимым сохранить этот объект для будущих поколений. Он отмечал, что для этого на "Гагаринском старте" на территории Байконура совместно с казахстанской стороной будет организован музей, а также объект могут включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Площадка получила такое название, так как с нее 12 апреля 1961 года совершил первый в истории человечества полет в космос советский летчик-космонавт Юрий Гагарин. В это время площадка не эксплуатируется для пусков.