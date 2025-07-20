Среди целей в армейской пресс-службе назвали "военные здания" и "террористические объекты"

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /ТАСС/. Израильские ВВС за сутки нанесли удары по 75 военным объектам радикалов в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Среди атакованных целей в армии назвали "военные здания", "террористические объекты", а также вооруженных радикалов.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром палестинского радикального движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.