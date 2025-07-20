Башар Табет занимался "восстановлением и укреплением арсенала террористических группировок в секторе Газа", отметили в армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля ликвидировала в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа главу отдела разработки вооружений в производственном штабе палестинского радикального движения ХАМАС Башара Табета. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, ликвидированный "отвечал за исследования и разработку в штабе производства вооружений ХАМАС". Кроме того, он занимался "восстановлением и укреплением арсенала террористических группировок в секторе Газа", добавили в армии.