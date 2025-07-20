Премьер-министр Армении призвал сторонников быть готовыми к "духовному собранию" на площади

ЕРЕВАН, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми к большому "духовному собранию" на площади города Эчмиадзин, рядом с которой находится Первопрестольный Эчмиадзин - резиденция католикоса всех армян Гарегина II.

"Нежелательно, печально, но логично, когда супруги, не сумев сохранить супружеский завет, разводятся. То же самое должно произойти и в случае с Церковью. Ктрич Нерсисян (мирское имя Гарегина II - прим. ТАСС) должен покинуть Первосвятительскую резиденцию. Живите молитвой, воздержанием, постом и готовьтесь к большой духовной встрече на центральной площади Эчмиадзина", - написал он в своем Telegram-канале.

Согласно армянской конституции, государство и церковь отделены друг от друга и чиновники не имеют права вмешиваться в церковную жизнь. Однако Пашинян нашел повод для вмешательства, обосновав его тем, что он верующий и только по стечению обстоятельств еще и премьер республики.