Армия Израиля сообщила о боях на юге, севере и в центре Газы

В районе города Бейт-Ханун одним мощным авиаударом "были уничтожены несколько террористических объектов и подземных туннелей", отметили военные

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /ТАСС/. Израильские военные расширяют операцию на территории города Газа, а также ведут бои на юге и севере палестинского анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ продолжает операции по всему сектору Газа. 98-я дивизия расширяет оперативную деятельность в районе города Газа. За последние сутки ЦАХАЛ провел целенаправленные атаки на террористические объекты в этом районе, а также осуществил авиаудары по террористическим отрядам, направлявшимся для нападения на войска", - говорится в заявлении.

При этом на севере сектора Газа действуют подразделения 99-й и 162-й дивизий. В этой части палестинского анклава, в районе города Бейт-Ханун, одним мощным авиаударом "были уничтожены несколько террористических объектов и подземных туннелей", продолжили военные. "Силы 143-й дивизии продолжают операции на юге сектора, где за последние сутки они уничтожили десятки террористических объектов и обнаружили несколько туннелей", - добавили в ведомстве.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром палестинского радикального движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.