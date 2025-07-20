Согласно экзитполу японского общественного телевидения, правящая коалиция может получить от 32 до 51 мандата

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/ Правящей коалиции в составе Либерально-Демократической партии Японии и партии "Комэйто" по итогам прошедших в воскресенье выборов "будет трудно" сохранить большинство в верхней палате парламента. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведенных японским общественным телевидением (NHK).

Для сохранения коалиционного большинства ЛДП и "Комэйто" необходимо набрать не менее 50 мандатов из стоящих на кону 124. Согласно экзитполу японского общественного телевидения, правящая коалиция может получить от 32 до 51 мандата.

Правящий блок осенью прошлого года уже потерял большинство в ключевой нижней палате парламента, однако из-за разногласий в рядах оппозиции смог остаться у власти в Японии, сформировав правительство меньшинства.