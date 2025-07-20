В армейской пресс-службе отметили, что в районе Джабалии израильские войска "расширяют наземную операцию"

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля подорвали в северной части сектора Газа туннель радикалов протяженностью 2,7 км. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В районе Джабалии [на севере сектора Газа] саперные подразделения обнаружили и уничтожили сеть подземных туннелей террористов общей протяженностью 2,7 км на глубине около 20 м", - отмечается в заявлении.

В пресс-службе отметили, что в районе Джабалии израильские войска "расширяют наземную операцию". В этом районе "уничтожены сотни террористических объектов, обнаружено большое количество оружия и ликвидированы десятки террористов", - добавили военные.