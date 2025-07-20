Бывший лидер СДПГ Платцек выступил в защиту своих контактов с Россией

Немецкий политик подчеркнул, что для него важно не допустить разрыва существующих связей

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Бывший лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ, занимал пост в 2005-2006 годы), экс-председатель НПО "Германо-российский форум" Маттиас Платцек выступил в защиту своих контактов с Россией.

Ранее ряд немецких СМИ выступил с утверждением, что он неоднократно посещал Россию после начала специальной военной операции на Украине.

В интервью газете Der Tagesspiegel Платцек подчеркнул, что ему важно не допустить разрыва существующих контактов с российской стороной. "Не относится ли к хорошей обороноспособности активная дипломатия на всех уровнях и в различных формах, не нужно ли рассматривать вопросы разоружения и контроля над вооружениями как самые неотложные проблемы ближайшего будущего?" - задался он вопросом.

Экс-лидер СДПГ сообщил, что во время поездок он обсуждал со своими собеседниками в том числе пути завершения конфликта на Украине.