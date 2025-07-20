Премьер-министр Израиля проведет три дня дома, не отрываясь от руководства государством

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 20 июля почувствовал недомогание, по итогам обследования врачи выявили у него воспаление кишечника. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

Согласно ее заявлению, причиной недомогания стало "употребление испорченной пищи". "После дополнительных проверок состояние премьер-министра было признано хорошим. В настоящее время он проходит внутривенное лечение для восполнения жидкости, утраченной в результате сопутствующего заболеванию обезвоживания", - отмечается в тексте.

В соответствии с указаниями врачей Нетаньяху ближайшие три дня проведет у себя дома и оттуда продолжит руководить делами государства, сообщили в канцелярии.