Asharq al-Awsat: эмиссар США обсудит c Ливаном график разоружения "Хезболлах"

По данным газеты, Вашингтон добивается, чтобы шиитские бойцы сдали оружие ливанской армии не позднее декабря 2025 года

БЕЙРУТ, 20 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Барак прибыл с визитом в Бейрут, чтобы обсудить с руководством Ливана график разоружения шиитского движения "Хезболлах" в рамках выдвинутого им плана мирного урегулирования. Как сообщила газета Asharq al-Awsat, американский эмиссар проведет встречи с президентом республики Джозефом Ауном, со спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Навафом Саламом.

По данным издания, правительство Ливана ранее согласилось на дорожную карту, предложенную Бараком, которая предусматривает поэтапный вывод израильских войск с юга Ливана в обмен на разоружение "Хезболлах". США добиваются, чтобы шиитские бойцы сдали оружие ливанской армии не позднее декабря 2025 года. Кроме того, в Вашингтоне рассчитывают, что Бейрут по примеру Дамаска подключится к процессу нормализации отношений с Израилем.

11 июля президент республики генерал Джозеф Аун заявил, что Ливан "заинтересован в прекращении состояния войны с Израилем". По его словам, для ливанцев важна стабильность на границе и соблюдение соглашения о перемирии от 27 ноября 2024 года. Что касается вопроса о нормализации с Израилем, то, как отметил Аун, "на данном этапе этого не планируется внешней политикой Ливана".

В свою очередь лидер "Хезболлах" шейх Наим Касем предупредил в телеобращении 18 июля, что шиитское движение не собирается разоружаться в условиях "экзистенциальных угроз" со стороны Израиля и экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и признана террористической организацией). Он призвал власти "не предоставлять бесплатных услуг Израилю по давлением США".

Источники в правительственных кругах однако сообщили Asharq al-Awsat, что несмотря на жесткую риторику перед прибытием американского эмиссара, руководство "Хезболлах" проявляет гибкость и стремится избежать военной эскалации. В частности, движение выражает готовность передать ливанской армии высокоточные ракеты и беспилотники в обмен на получение твердых гарантий от США о выводе израильских сил и освобождении 16 шиитских бойцов, находящихся в плену.