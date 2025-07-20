Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки связал это с финансовыми проблемами

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Около 1,5 млн военнообязанных на Украине не получили повестки из-за отсутствия денег на конверты для их отправки. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Не было денег на конверты! Вы представляете? Не было денег на конверты, чтобы отправить повестки. Это абсурд, который я не знаю, как можно объяснить", - заявил Костенко на видеозаписи, опубликованной изданием "Страна".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.