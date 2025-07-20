По данным издания "Инсайдер", они пополнили санкционный список за антиукраинскую пропаганду

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении нескольких граждан России и Украины. Соответствующий документ опубликован на его сайте.

В санкционный список попали россиянки Юлия Латынина (признана в РФ иноагентом) и Татьяна Аксененко, а также граждане Украины - экс-депутат Рады Наталья Королевская, экс-депутат Геннадий Балашов и блогер Андрей Серебрянский.

Украинские СМИ, в частности издание "Инсайдер", сообщают, что санкции введены за антиукраинскую пропаганду.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан и компаний других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с Россией и антиукраинской пропаганде. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем Совет национальной безопасности и обороны Украины принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы.