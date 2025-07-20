Посольство США в ДРК предупредило об угрозе терактов в религиозных учреждениях

Посольство рекомендовало находящимся в стране гражданам США проявлять повышенную бдительность и избегать больших скоплений людей

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Посольство США в Демократической Республике Конго (ДРК) предупредило об угрозе возможных террористических атак на места отправления религиозного культа на территории страны. Соответствующую информацию от посольства в X разместил Госдепартамент США.

"Посольство США в Киншасе предупреждает граждан США о полученной информации, в соответствии с которой места отправления культа могут стать объектом терактов в ДРК в воскресенье, 20 июля", - говорится в сообщении.

Посольство рекомендовало находящимся в стране гражданам США проявлять повышенную бдительность и избегать больших скоплений людей.

19 июля представители правительства ДРК и повстанцы из Альянса реки Конго (АРК), в который входит группировка "Движение 23 марта" (М23), подписали в Дохе декларацию о принципах прекращения конфликта на востоке страны. Как прописано в декларации, стороны признают, что полное восстановление государственной власти на территории ДРК является ключевым элементом мирного соглашения.